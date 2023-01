Biblioteca de Vila do Porto acolhe exposição sobre Agustina Bessa-Luís

A Biblioteca Municipal de Vila do Porto acolhe, de 22 de janeiro a 28 de fevereiro, a exposição “(Re)Descobrir Agustina Bessa-Luís na ilha de Santa Maria (Açores)”, promovida pelos Lions de Santa Maria, no âmbito do centenário do nascimento da escritora (1922-2022).