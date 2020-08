Berto Messias anuncia apoio para equipamentos de campismo a todos os agrupamentos de escuteiros dos Açores

Berto Messias falava sexta-feira, na Praia da Vitória, na tomada de posse da Junta Regional dos Açores e do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional do Corpo Nacional de Escutas.

“Estão a ser definidos critérios para a distribuição destas tendas, que terão como base o número de escuteiros de cada agrupamento, sendo cada tenda atribuída por determinado número de escuteiros, e queremos que, no máximo, num período de dois anos, todo o material de campismo dos escuteiros açorianos esteja renovado, com base nas suas necessidades e nas solicitações apresentadas, sendo este apoio destinado ao CNE, à AEP e às Guias de Portugal”, referiu Berto Messias.

O Secretário Regional realçou ainda o trabalho do movimento escutista nos Açores e a “participação cívica e consciência comunitária que desenvolve junto dos escuteiros e das comunidades em que estão inseridos”.

“Os Açores seriam uma Região pior, mais pobre e com menos perspetivas positivas de futuro se não contassem com a dinâmica do movimento escutista, com o trabalho abnegado e empenhado dos seus dirigentes e com a vontade permanente de fazer sempre mais e melhor”, disse Berto Messias.

O Secretário Regional manifestou também solidariedade com os escuteiros pelo ano que atravessamos.

“Ser escuteiro é movimento, é vivacidade, é ar livre, é participação, é interação e, neste ano, tudo isso foi condicionado fortemente pela pandemia que nos assola a todos. Encaremos este período difícil como um retemperar de energias, acreditando que o triénio que agora se inicia para os órgãos regionais do CNE será um período de grande atividade, de grande dinamismo e de forte participação cívica, como sempre tivemos da parte do movimento escutista açoriano. Podem contar com o Governo dos Açores para todo o apoio que precisarem para a retoma das vossas actividades”, afirmou o Secretário Regional.