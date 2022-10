Berta Cabral diz que ligações de empresa ao PSD “são as mesmas que tem ao PS"

“As ligações próximas que, segundo o PS/Açores, a pessoa em causa [sócio da empresa escolhida para fazer o estudo] teria com o PSD são as mesmas ligações próximas que tem com o PS, pois trabalhou com governos dos dois partidos na área da sua especialidade – consultoria em sistemas de transportes”, observou a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, num esclarecimento escrito enviado à Lusa.

Berta Cabral, que integra o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, assegurou ainda que a empresa “foi adjudicatária de sete contratos públicos na área dos transportes, adjudicados por diversos municípios e comunidades intermunicipais no continente, bem como pela Região Autónoma da Madeira”, acrescentou.

“Toda esta informação é pública, mas o PS, no desespero que caracteriza a sua ação política desde que é oposição, preferiu lançar mais uma manobra de desinformação para tentar confundir os açorianos”, criticou.

O PS/Açores acusou hoje o governo regional (PSD/CDS-PP/PPM) de escolher, para fazer um estudo sobre o transporte marítimo na região por 70 mil euros, uma empresa “com ligações próximas ao PSD e sem experiência na área”.

“A empresa possui experiência no setor, o que desmente as acusações do Partido Socialista”, assinala a secretária regional.

Quanto ao “percurso profissional de um dos sócios da empresa”, que o PS/Açores diz ter ligações a “Miguel Castro Pinto Luz, atual vice-presidente do PSD”, a secretária regional avisa que “foi assessor de um governo da República do PS”.

Esta assessoria a um governo socialista aconteceu “entre 2009 e 2011”, disse.

“Posteriormente, entre 2011 e 2015, desempenhou funções de técnico especialista num executivo PSD/CDS-PP”, acrescenta.

Berta Cabral afirma que o atual Governo dos Açores “trabalha para a criação sustentada de um verdadeiro mercado interno, objetivo para o qual é fundamental a realização de um estudo sobre um novo modelo de transporte marítimo de mercadorias que potencie o desenvolvimento da economia de cada uma das nove ilhas” do arquipélago.

“Já o PS, mais não quer que disfarçar a sua incapacidade de apresentar propostas e de, durante 24 anos de governação, não ter sido capaz de criar um modelo de transporte marítimo de mercadorias que sirva devidamente todas as ilhas dos Açores”, lamentou.

Em comunicado, o deputado regional socialista Carlos Silva considerou hoje que “levanta muitas dúvidas” relativamente à escolha da empresa o facto de esta “ter como sócio Valter Duarte, ex-adjunto do gabinete do então secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do governo PSD/CDS, Miguel Castro Pinto Luz, atual vice-presidente do PSD”.

Carlos Silva defendeu que o governo dos Açores devia “esclarecer se pretende fazer um estudo sério ou adjudicar 70 mil euros do dinheiro dos açorianos a uma empresa de amigos do PSD”.

“Achamos isto suspeito e merecedor de esclarecimento por parte do Governo Regional”, frisou.

O PS/Açores manifestou ainda “dúvidas” porque a empresa VCDUARTE LDA tem “no seu objeto social atividades como «consultoria em informática ou de relógios, ourivesaria e joalharia», tendo faturado em 2021 apenas cerca de 71 mil euros”.

Para Carlos Silva, a situação é “inqualificável” e “bem reveladora da confusão que o Governo Regional promove entre a utilização dos dinheiros públicos e dos interesses da Região e a gestão de conhecimentos político-partidários”.