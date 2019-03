Bernie Sanders inicia campanha para as primárias democratas nos Estados Unidos

As mais lidas

Numa mensagem na rede social Twitter, Trump saudou a entrada na campanha do senador independente, a quem chamou de "Bernie louco" e desejou-lhe "o melhor".

O encontro foi aberto pela mulher, Jane Sanders, que destacou o lado mais pessoal do candidato, avô de sete netos, e considerou que o lançamento da campanha "não é um momento, é um movimento".

Sanders, de 77 anos, natural desse bairro de Nova Iorque e senador independente pelo estado de Vermont, anunciou a sua candidatura a 19 de fevereiro, e é um dos rostos mais veteranos e com maior popularidade entre os inúmeros candidatos democratas à nomeação para concorrer contra Trump nas eleições de 2020.

"Não cederemos um só Estado a Trump", disse Sanders perante milhares de seguidores que marcaram presença no lançamento da campanha, no campus da Universidade de Brooklyn, Nova Iorque, onde o senador começou os seus estudos superiores.

O senador norte-americano Bernie Sanders iniciou este sábado a sua campanha para as primárias do Partido Democrata e prometeu vencer o Presidente Donald Trump, que qualificou como "a pessoa mais perigosa da história moderna" dos Estados Unidos.

