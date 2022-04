Benfica tenta manter registo perfeito em Guimarães e repor vantagem na I Liga

A poucos dias de receberem o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, os ‘encarnados’, com 18 pontos, vão tentar, a partir das 18:00, somar a sétima vitória no mesmo número de rondas do campeonato, num terreno tradicionalmente difícil, diante de um adversário que ocupa o 10.º posto, com sete pontos.

Em caso de triunfo, o Benfica recoloca em quatro pontos a vantagem sobre os perseguidores FC Porto e Sporting, segundo e terceiro classificados, ambos com 17, que na sexta-feira venceram os respetivos jogos com bastante sofrimento.

Os ‘leões’ conseguiram um triunfo tangencial na receção ao Marítimo, por 1-0, graças a uma grande penalidade convertida por Pedro Porro, aos 90+7 minutos, enquanto os ‘dragões’ impuseram-se por 2-1 no estádio do Gil Vicente, com o golo do triunfo a surgir apenas aos 89 minutos, por intermédio de Sérgio Oliveira.

Nos outros dois jogos do dia vão defrontar-se quatro equipas que estão no último terço da classificação, o primeiro dos quais às 15:30, com o Moreirense, 15.º colocado, com três pontos, a receber o Arouca, 13.º, com cinco.

Mais tarde, a partir das 20:30, o Famalicão, 16.º posicionado, visita o reduto do lanterna-vermelha Tondela, ambos com três pontos.