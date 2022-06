Benfica e Sporting a uma vitória de voltar a disputar final da Liga de futsal

Em encontros da primeira ronda das meias-finais do ‘play-off’ de atribuição do título, os dois rivais de Lisboa tiveram de se aplicar a fundo, mas de formas diferentes, para saírem vencedores.

Em Ponte de Sor, o Benfica adiantou-se aos quatro minutos por Chishkala e ampliou a vantagem por Rocha (12), chegando ao intervalo com uma vantagem de 2-0, que foi obrigado a gerir na segunda parte.

É que o Eléctrico reduziu para 2-1 por Ferrugem (33) e terminou o encontro à procura do empate, que não conseguiu tanto por culpa de alguma ineficácia ofensiva como pela inspiração do guarda-redes ‘encarnado’, André Sousa, que teve um par de intervenções decisivas.

Antes, no Pavilhão Municipal do Fundão, a equipa da casa e o Sporting proporcionaram um grande espetáculo, em que os ‘leões’ começaram em desvantagem, mas inverteram o marcador ainda na primeira parte e conseguiram sempre reagir às igualdades alcançadas pelos beirões.

Nem (03) colocou a equipa da casa em vantagem, mas Waltinho (07 e 20) operou a reviravolta ainda antes do intervalo e de uma segunda parte de toada e resposta entre as duas equipas.

Iury Bahia (22) voltou a empatar, mas Esteban Guerrero (23) adiantou de novo os ‘verde e brancos’. Felipe Leite (25) fez o 3-3, mas Alex Merlim (34) voltou a adiantar os visitantes, para, no espaço de um minuto, João Matos marcar na própria baliza (38) e na do Fundão (39), tendo o guarda-redes Guitta (40), no último lance do jogo, fechado as contas em 6-4 a favor dos ‘leões’.

A segunda ronda das meias-finais da I Liga de futsal disputa-se no domingo, dia em que o Sporting recebe o Fundão, às 15:00, no Pavilhão João Rocha, e o Benfica volta a defrontar o Eléctrico, às 17:00, no Pavilhão da Luz.

O Sporting e o Benfica disputaram entre si as últimas três finais da I Liga portuguesa de futsal, competição que os ‘leões’ venceram em 16 das 31 edições disputadas, tendo os ‘encarnados’ conquistado o troféu em oito ocasiões.