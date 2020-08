Benfica contrata defesa Gilberto e guarda-redes Helton Leite até 2025

Gilberto, de 27 anos, regressa ao futebol europeu, depois de uma curta passagem em 2015/16, quando se transferiu para os italianos da Fiorentina, tendo disputado apenas sete jogos e sido emprestado ao Vasco da Gama e ao Fluminense, que acabou por contratar o lateral direito.

“Desta vez será muito diferente. Portugal fala a mesma língua [do que o Brasil] e a adaptação será mais tranquila. Vou fazer o meu melhor e mostrar o meu valor”, afirmou o defesa, em declarações ao canal televisivo do Benfica.

Gilberto considerou que o clube da Luz é “um gigante da Europa e do mundo”, prometendo contribuir ao máximo para que a equipa protagonize “uma grande temporada, que fique marcada na história do clube”.

Helton Leite, de 29 anos, representou o Boavista nas duas últimas épocas, depois de ter efetuado toda a carreira desportiva no Brasil, de onde saiu em 2018, para ingressar no clube portuense.

“É um orgulho enorme sentir este clube e vestir esta camisola. Um dos meus objetivos era jogar num grande clube europeu. Hoje, vejo esse sonho ser realizado, no maior clube de Portugal. Sinto-me feliz e realizado”, disse Helton Leite, que se manifestou disposto a “trabalhar muito para conquistar títulos”.

O médio brasileiro Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, cuja contratação foi anunciada em março, era o único reforço oficial do Benfica, tendo chegado na sexta-feira em Lisboa, no mesmo dia de Gilberto, que apenas hoje foi confirmado como jogador benfiquista.

O Benfica assinalou hoje o arranque da época 2020/21, com a realização de exames médicos aos futebolistas que vão trabalhar sob o comando técnico de Jorge Jesus, de regresso aos ‘encarnados’, depois de uma passagem bem sucedida entre 2009/10 e 2014/15.

O treinador, de 66 anos, conquistou durante aquele período 10 troféus - três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga -, tendo na época passada vencido o ‘Brasileirão’ e a Taça Libertadores no comando do Flamengo.

Gilberto, que espera que o objetivo de chegar à seleção brasileira se torne “mais fácil” com a transferência para o Benfica, lembrou os tempos recentes em que Jorge Jesus “era o adversário”, prometendo trabalhar para impressionar o técnico: “Vou dar tudo de mim e entrar sempre em campo para vencer”.