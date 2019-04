BE reclama aumento de apoios da UE para os Açores

Na apresentação do manifesto eleitoral, Alexandra Manes, candidata dos Açores às eleições Europeias na lista do BE, deixou críticas ao PS por defender apenas a manutenção dos atuais apoios para os Açores.





“Não podemos concordar com aqueles que – como o PS – defendem que manter o atual nível de fundos para os Açores é já uma vitória”, disse a candidata, que reclama “mais solidariedade europeia e também mais fundos estruturais” para a Região.





De acordo com comunicado, Alexandra Manes aponta também a grande incoerência de PS, PSD e CDS quando defendem, ao mesmo tempo, o reforço de fundos de coesão para os Açores, e o aumento dos fundos para a criação de um exército europeu, sabendo que os dois aumentos são incompatíveis e contraditórios.





“O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições com a intenção de reforçar o Parlamento Europeu com mais deputados e deputadas que lutem por uma Europa diferente: uma Europa assente na solidariedade entre países, que rejeite o ultraliberalismo e o autoritarismo, que coloque as pessoas no centro das decisões políticas, e que promova a democracia e a liberdade”, disse Alexandra Manes, salientando no mesmo comunicado que “mais importante do que a cara dos deputados, são as suas posições políticas que fazem a diferença na vida das pessoas”.





A candidata deu exemplos concretos que demonstram a importância de reforçar a presença do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, recordando que o fim das quotas leiteiras e a abertura do mar às frotas estrangeiras de grandes arrastões – duas medidas que tiveram consequências muito graves para a economia dos Açores – “contaram sempre com a aceitação e a cumplicidade dos eurodeputados do PS e do PSD, e o facto de haver deputados dos Açores nestes grupos parlamentares nunca se traduziu numa defesa dos interesses da nossa Região”.





Alexandra Manes ocupa o oitavo lugar na lista nacional do Bloco de Esquerda às próximas eleições europeias, numa lista que é encabeçada por Marisa Matias.