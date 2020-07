BE questiona Governo sobre concurso para transporte aéreo de carga para os Açores

Em comunicado, o grupo parlamentar lembra que, “por proposta do Bloco de Esquerda, em sede de debate do Orçamento do Estado para 2020, foi aprovada uma proposta referente à concretização das obrigações de serviço público de carga aérea para a Região Autónoma dos Açores” e que ficou determinado que “os procedimentos concursais para a prestação de serviços aéreos regulares para o transporte de carga aérea e correio” deviam ser iniciados “até final de junho 2020”.

Nesse sentido, o partido questionou, na passada quinta-feira, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação sobre “as razões para que não tenham sido efetuados os procedimentos concursais referentes ao transporte aéreo de carga para os Açores”.

No documento, indagam também quando é que se prevê a abertura de concurso para o serviço regular de transporte aéreo de carga e correio “na rota Lisboa – Terceira – Ponta Delgada – Lisboa ou Lisboa – Ponta Delgada – Terceira – Lisboa”.

Os bloquistas salientam que “a descontinuidade geográfica e a distância a que a região se encontra do restante território nacional evidenciam a importância do transporte de carga por via aérea” e apontam que as dificuldades “que se têm verificado (…) desde que extinguiram as obrigações de serviço público nas rotas em causa” foram “muito agravadas pela redução do número de voos decorrente da pandemia”.