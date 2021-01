BE quer portáteis para todos os alunos no ensino à distância

Em comunicado, o coordenador regional do BE, António Lima, alerta que “continuam a existir alunos em ensino à distância sem acesso a equipamentos informáticos, alguns desde novembro!”.



“Não é um telemóvel, que neste momento está a ser contabilizado pelo Governo como se fosse um computador, e onde os alunos têm que fazer trabalhos, o que é impraticável”, frisa o líder do partido.

Relativamente a São Miguel, onde todas as escolas se encontram encerradas, António Lima salienta que “é urgente fazer um levantamento e adquirir os computadores necessários e atribuí-los aos alunos sob a forma de empréstimo ou como o governo entender”.

Para as restantes ilhas, o BE defende que “é necessário fazer também o levantamento atempado e ter os equipamentos preparados para o caso de voltar a ser decidido o encerramento das escolas”.

Na nota de imprensa, o partido afirma ainda que vai apresentar uma proposta para a realização de um estudo com o intuito de “aferir os impactos do prolongado encerramento das escolas em São Miguel na aprendizagem dos alunos, e encontrar estratégias de curto prazo para atenuar os impactos negativos que esta situação provoca, assim como, a longo prazo, perceber que impactos esta situação tem a nível social e de inserção na comunidade e no mundo do trabalho, por exemplo”.