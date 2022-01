BE diz que EUA têm que assumir custos da descontaminação

O Bloco de Esquerda (BE) considera que os Estados Unidos da América (EUA) têm que assumir todos os custos do processo de descontaminação pela poluição que provocaram na ilha Terceira.

Em nota de imprensa, o BE lamenta que Portugal tenha cedido mais uma vez aos interesses dos EUA, “permitindo que os estudos para o processo de descontaminação dos solos e aquíferos na ilha Terceira, decorrentes da utilização militar norte-americana da Base das Lajes, sejam conduzidos pelos próprios americanos”.



Por isso, Jessica Pacheco, a cabeça de lista do BE pelos Açores nas eleições para a Assembleia da República do próximo dia 30 de janeiro, defende que deve ser o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) a dirigir os estudos e que Portugal tem que exigir aos EUA que assumam todos os custos do processo de descontaminação.



Jessica Pacheco falava após uma reunião com a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, onde considerou que houve “falta de capacidade dos sucessivos governos em conseguir resolver este problema” e que “houve uma cedência total aos interesses dos EUA” por parte do Governo da República, com a concordância do Governo Regional. Sobre este assunto, a candidata do BE Açores recordou que o vice-presidente do Governo Regional disse que ia “ser duro” nas negociações com os EUA sobre este assunto, “mas afinal o que saiu da última reunião foi que serão os EUA a estudar os danos”. “Será um estudo feito pelo poluidor sobre a sua própria poluição”, lamentou Jessica Pacheco, para quem “os resultados obviamente sairão contaminados, e não é isso que nós queremos”.

Jessica Pacheco lembrou ainda que o BE foi o primeiro partido “a levar este assunto à Assembleia da República”.