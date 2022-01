BE apela à ação no combate às alterações climáticas

“Sabemos que os eventos climáticos extremos são cada vez mais comuns, e os Açores não são exceção”, por isso é necessário “um trabalho individual, coletivo e político para conseguirmos mitigar os efeitos das alterações climáticas”, disse a candidata.

Jessica Pacheco referiu que reforçar “a reutilização e a reciclagem é importante, mas já não é suficiente”. É preciso ir mais além, com medidas para alterar o modo de produção e de consumo, tendo a redução como princípio fundamental. A candidata considera que “é necessário muito investimento público para avançar com a transição energética, com a transição climática e com uma economia circular.