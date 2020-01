BE alerta para falta de produtos nas Flores

“O último abastecimento de mercadoria à ilha das Flores por via marítima foi realizado no passado dia 13 de dezembro, e apesar de estar prevista a chegada do navio Malena a Ponta Delgada amanhã, (quarta-feira) a programação do transporte de mercadoria para as Flores, que o Governo colocou no seu portal na internet para que os comerciantes pudessem acompanhar a evolução da situação, não indica quando será a próxima viagem”.





Desta forma, o Bloco de Esquerda quer que o Governo Regional informe de imediato os comerciantes e a população das Flores sobre quando chegará o navio Malena à ilha com mercadoria.





O comunicado recorda que a secretária regional das Obras Públicas e Transportes disse recentemente que o abastecimento de mercadorias ao Grupo Ocidental “é uma preocupação do Governo todos os dias”, mas a verdade é que o “Governo não tomou as medidas necessárias para evitar a situação de escassez de produtos nos estabelecimentos comerciais que já se verifica, principalmente ao nível de produtos frescos e congelados”.