BE/Açores volta a questionar o Governo Regional sobre achados arqueológicos

Segundo o BE/Açores, a resposta do Governo ao anterior requerimento e a leitura do “Relatório Preliminar de Trabalhos Arqueológicos” que a acompanhou “levantam muitas dúvidas sobre quais as medidas que serão implementadas para a minimização do impacto das obras nos achados arqueológicos e para a proteção do património cultural subaquático detetado”.

O partido, segundo uma nota de imprensa, solicita ao Governo que indique “quais as medidas preventivas e condicionantes de salvaguarda previstas e estabelecidas para a proteção do património cultural subaquático em risco de afetação direta por parte da empreitada que já se encontra em curso no Porto de Pipas de Angra do Heroísmo”.

Aquela força política quer que o executivo açoriano “dê garantias tecnicamente sustentadas de que as obras – que, entretanto, recomeçaram – não vão afetar a integridade e a preservação destes achados arqueológicos”.

O Bloco “lamenta que PSD e CDS tenham impedido a audição parlamentar da secretária regional da Cultura, ignorando as garantias dadas pelo presidente do Governo Regional relativamente à centralidade do parlamento e à disponibilidade dos membros do governo para prestar esclarecimentos no parlamento”.