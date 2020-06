BE/Açores quer “acordo estratégico” entre SATA e TAP

Os bloquistas defenderam a inclusão, nas negociações entre os governos, de “um acordo entre acionistas das duas companhias aéreas publicas de aviação nacionais", a TAP e a açoriana SATA, "que se efetive num acordo estratégico de parceria a ser concretizado posteriormente pelas respetivas administrações.

Em conferência de imprensa na delegação da Assembleia Regional em Ponta Delgada, o coordenador do BE nos Açores, António Lima, salientou ser necessário perceber "rapidamente" as "necessidades de capital" do grupo SATA, composto pela Azores Airlines (que realiza as ligações entre o arquipélago e o exterior) e a SATA Air Açores (que opera entre as ilhas açorianas).

"Se a SATA precisa efetivamente de ter um parceiro de maior escala para compensar as fragilidades devido à sua dimensão, esse parceiro natural deve ser a companhia aérea pública nacional e não uma companhia privada estrangeira", realçou.

António Lima considerou existir um "conjunto de soluções possíveis" que devem ser negociadas entre os acionistas - governos nacional e regional - e que depois se devem "traduzir num acordo mais técnico entre as duas administrações".

"Cabe aos políticos e aos acionistas definir linhas gerais desse acordo, definir as linhas estratégicas. Depois são as administrações, porque percebem do negócio, a definir em concreto em que é que se traduz", disse.

O Governo de António Costa já anunciou uma injeção de capital na TAP que poderá chegar aos 1,2 mil milhões de euros, operação que foi aprovado pela Comissão Europeia.

"Enquanto na TAP o processo está muito mais avançado, é verdade, na SATA há uma incerteza total e uma falta de informação absoluta. Não se compreende", referiu o bloquista.

O deputado regional defendeu que "ainda há tempo para encetar as negociações" para realizar a parceria entre a TAP e a SATA e destacou que o Governo da República (detentor de 50% da empresa nacional) tem "capacidade de influência" na companhia, dando exemplo da manutenção dos voos da TAP para os Açores durante a pandemia.

O ministro com a tutela, Pedro Nuno Santos, disse que esta foi uma decisão "muito firme" do executivo de António Costa.

António Lima referiu que as duas empresas devem "cooperar e colaborar" em detrimento de fazerem "concorrência uma à outra", sobretudo numa altura em que "o transporte aéreo passa por grandes dificuldades".

A proposta do BE faz parte de um projeto de resolução que irá ser entregue hoje na Assembleia Legislativa com caráter de urgência.

Além da pareceria com a TAP, o partido recomenda ao Governo Regional que inicie negociações com o Governo da República tendo em vista a "recuperação do grupo SATA", uma vez que "salvar a SATA" deve ser um "objetivo nacional".

O BE defende também que os resultados dessas negociações devem ser apresentados trimestralmente no parlamento regional.