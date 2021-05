BE/Açores pede autonomia solidária e que garanta unidade de todas as ilhas

“A autonomia político-administrativa é solidária. Se não o for, então falha um dos seus desígnios. Uma autonomia solidária é objetivo inscrito na letra da constituição de abril e deve nortear o seu aprofundamento, as leis que este parlamento aprova e as políticas que os governos regionais desenvolvem”, afirmou.

António Lima falava na sede da Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores, que este ano contaram pela primeira vez com intervenções de deputados de todas bancadas parlamentares.

Segundo António Lima, “só a Autonomia garante a unidade das nove ilhas dos Açores”.

“Não há na Autonomia democrática e solidária lugar a centralismos, quer seja no sentido clássico que todas e todos conhecemos, quer seja o centralismo que significa a acumulação de poder nalgumas elites e que nega a superação das desigualdades seculares desta terra”, salientou.

Numa altura em que se aprofundam “desigualdades ancestrais” e em que “o acesso aos serviços públicos essenciais é dificultado por via das medidas restritivas para combater a pandemia”, o deputado do BE apelou também à solidariedade entre açorianos.

“A todos os açorianos e açorianas deve unir a solidariedade, rejeitando o preconceito por quem, a cada momento, depende dessa mesma solidariedade, como quem mais sofre com a crise”, frisou.

António Lima defendeu que é preciso lutar por uma “sociedade mais justa” e por uma “economia capaz de suplantar séculos de monoculturas, de baixos salários e desigualdades”.

“A autonomia não se pode ficar pelo que já conquistou ao nível político nem pelos progressos já alcançados. Porque quase tudo está por fazer e o sistema político sem a política para os problemas concretos não garante soluções e desenvolvimento”, reforçou.

O Dia da Região Autónoma dos Açores, feriado regional celebrado na segunda-feira do Espírito Santo, foi instituído pelo parlamento açoriano em 1980 para comemorar a açorianidade e a autonomia.

Este ano, a sessão solene do Dia dos Açores realizou-se na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sem imposição de condecorações e sem as tradicionais sopas do Espírito Santo, devido aos condicionalismos decorrentes da pandemia, depois de, em 2020, ter sido assinalado apenas ‘online’.