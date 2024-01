Barómetro da sociedade

Tem acompanhado este período eleitoral nos Açores?

O modelo de campanha eleitoral está desfasado da natureza e dinâmica social actual. Urge assessorias profissionais, com estratégias adaptadas a diferentes grupos populacionais, para fazer chegar as mensagens essenciais: Qual o plano de governação? Quais os meios para alcançar os objectivos? Tempo de concretização, financiamento, impactos, retornos…?

Que opinião tem sobre a actual situação política na Região?

O confronto político é saudável, sobretudo em período eleitoral; em tempo de governação é mais relevante o debate de ideias no desenhar das melhores políticas públicas. Os individualismos e partidarismos têm de ceder quando o bem comum está em causa.

Quem gostaria que vencesse as eleições?

Gostaria que as eleições fossem marcadas por uma forte adesão às urnas, em que uma ampla maioria dos açorianos manifestasse a sua opção; que o vencedor assumisse a responsabilidade da governação, num espírito de colaboração com as demais forças políticas; que o PSD tivesse agora possibilidade de implementar o seu programa de desenvolvimento dos Açores, impedido que foi pela dissolução da Assembleia.

Qual deve ser a prioridade da governação nos próximos quatro anos?

Precisamos de políticas regionais, nacional e internacionalmente contextualizadas (estamos num mundo global), mas flexíveis para responderem às especificidades de cada ilha e serem igualmente benéficas para todas; políticas sociais de saúde (doenças crónicas, obesidade, toxicodependências…) de educação (exigente e diversificada nos percursos de ensino, contrariando o abandono) e políticas económicas (apoios para alavancar iniciativas, não para criar dependências). A autonomia conquista-se também pela valorização económica e social.