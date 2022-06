Bárbara Chaves lança repto ao Governo Regional para fazer de Santa Maria um verdadeiro Ecossistema Espacial

Bárbara Chaves falava na passada sexta-feira, na conferência “Espaço: a próxima fronteira”, que contou com a participação do astrofísico Pedro Mota Machado.





Aproveitando a presença do subsecretário regional da Presidência, Pedro Faria e Castro, a autarca deu nota de um novo “pacote legislativo, apresentado pela Comissão Europeia, que pretende reforçar o sistema de conectividade por satélite da União Europeia e, simultaneamente, reforçar a ação da Europa no que concerne à gestão do tráfego espacial”, adianta comunicado da autarquia.





Apesar de ainda não estarem definidos os montantes de financiamento por parte da Comissão Europeia, a proposta privilegia que a “rede de satélites em órbita seja constituída a partir de lançamentos efetuados do espaço da União Europeia. Rede esta que será constituída com base em manifestações de interesse e participação dos Estados Membros ou de Agências em sua representação”.





Para a presidente da Câmara de Vila do Porto, esta é uma proposta relevante para os Açores e em concreto para Santa Maria porque “se apresenta como mais uma janela de oportunidade, solicitando que sejam encetados todos os contactos possíveis junto do Estado e da União Europeia, para assegurar que aquela provisão legislativa permaneça até à proposta final, uma vez que esta ainda se encontra em processo de consultas e negociações no Conselho da UE”.





Bárbara Chaves reforçou que este pode ser o “momento ideal para posicionar Santa Maria como local privilegiado para o lançamento de futuros elementos desta nova rede de satélites, através de entidades públicas ou privadas que venham a ser financiadas por este novo pacote da União Europeia, capitalizando assim em futuras fontes de financiamento para o Space Sport de Santa Maria”.

Mesmo sendo este um projeto que poderá trazer mais investimento para Santa Maria, a autarca deixou claro que “todos os passos de todos estes projetos não poderão descurar a segurança da população, o incremento da qualidade de vida dos marienses e a preservação ambiental”.





Na sua intervenção, Bárbara Chaves salientou ainda que o município tem estado a acompanhar esta matéria, destacando o memorando de entendimento entre a Câmara Municipal de Vila do Porto e a Agência Espacial Portuguesa, celebrado no final do ano passado, no qual se evidencia o projeto “Space Rider”, tendo já a autarquia cedido um terreno municipal para a sua implementação.





A par disso, nota para o envio de um conjunto de contributos para a Estratégia dos Açores para o Espaço, que se espera que Wfique concluída brevemente e que saiba evidenciar a centralidade inequívoca e singular de Santa Maria, não só no contexto regional, mas também nacional e internacional”.