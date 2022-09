Barack e Michelle Obama regressaram à Casa Branca para inaugurar retratos oficiais

“Barack e Michelle, bem-vindos a casa”, realçou o atual chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, também democrata, antes de convidar o casal Obama ao palco para a revelação dos retratos.



Já Barack Obama manifestou satisfação por “estar de volta”, elogiando ainda Biden, que foi o seu vice-presidente, como alguém que se tornou um “verdadeiro parceiro e um verdadeiro amigo”.



O artista que Barack Obama selecionou para pintar o seu retrato oficial apontou que o estilo “despojado” das suas obras ajuda a criar um “encontro” entre a pessoa na pintura e a pessoa que a olha.



Robert McCurdy gosta de apresentar os seus figurantes sem qualquer expressão facial e de pé contra um fundo branco, que é a forma como o 44.º e primeiro presidente negro dos EUA será visto a partir de agora.



“[Os retratos] têm fundos brancos simples, ninguém gesticula, não há adereços porque estamos aqui para contar a história da pessoa que está sentada para o artista”, sublinhou McCurdy.



Barack Obama surge de pé sem expressão contra um fundo branco, enquanto Michelle foi pintada sentada num sofá na Sala Vermelha, a utilizar um vestido formal azul claro.



A ex-primeira-dama escolheu a artista Sharon Sprung para o seu retrato.



Esta foi a primeira visita de Michelle Obama à Casa Branca desde que a presidência do seu marido terminou, em janeiro de 2017, enquanto o próprio ex-chefe de Estado esteve em abril para ajudar a comemorar o aniversário da importante lei de saúde que ele assinou.



Os retratos não são parecidos com nenhum outro da coleção onde serão adicionados, quer em termos de estilo, quer em substância.



A pintura de Obama será exposta no Grand Foyer da Casa Branca, a tradicional vitrina de pinturas dos dois presidentes mais recentes.



Já o retrato de Michelle Obama deverá ser colocado ao longo do corredor no térreo da Casa Branca, juntando-se a Barbara Bush, Hillary Clinton e Laura Bush.



O Congresso norte-americano comprou a primeira pintura da coleção, de George Washington.



Outros retratos de presidentes e primeiras-damas muitas vezes chegavam à Casa Branca como presentes.