Barack e Michelle Obama declaram apoio a Kamala Harris

O apoio dos dois democratas mais populares do país, anunciado num vídeo que mostra Harris a aceitar um telefonema conjunto do antigo primeiro casal, surge num momento em que Harris continua a ganhar força como a provável candidata do partido, após a decisão do Presidente Joe Biden de pôr fim à sua candidatura à reeleição e apoiar o seu segundo comandante contra o candidato republicano e antigo Presidente Donald Trump.

O apoio também realça a amizade e a ligação potencialmente histórica entre o primeiro presidente negro da nação e a primeira mulher negra e de ascendência asiática a ocupar o cargo de vice-presidente.

“Telefonámos para te dizer que a Michelle e eu não podíamos estar mais orgulhosos de te apoiar e de fazer tudo o que pudermos para que passes esta eleição e chegues à Sala Oval”, disse o antigo presidente a Kamala, que é mostrada a atender o telefonema enquanto caminha nos bastidores de um evento, acompanhada por um agente dos Serviços Secretos.

Michelle Obama disse: “Não posso fazer este telefonema sem dizer à minha menina, Kamala, que estou orgulhosa de ti”.

“Isto vai ser histórico”, acrescentou.

Harris, que conhece os Obama antes da sua eleição em 2008, agradeceu-lhes a amizade e disse que está ansiosa por “chegar lá, estar na estrada” com eles nos três meses que antecedem o dia das eleições de 05 de novembro.

“Também nos vamos divertir com isto, não vamos?” perguntou Harris.

Os Obama são talvez as últimas figuras importantes do partido a apoiar Harris formalmente - um reflexo do desejo do ex-presidente de permanecer, pelo menos publicamente, um ancião do partido operando acima da briga.

Os Obama continuam a ser fortes angariadores de fundos e populares substitutos em grandes eventos de campanha para os candidatos democratas.

Segundo uma sondagem da agência noticiosa Associated Press (AP), Harris já garantiu o apoio público da maioria dos delegados à Convenção Nacional Democrata, que começa a 19 de agosto em Chicago.

O Comité Nacional Democrata espera realizar uma votação virtual de nomeação que, até 07 de agosto, fará de Harris e de um companheiro de candidatura ainda por nomear a candidatura oficial democrata.