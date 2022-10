‘Bairro Feliz’ junta a população por uma causa

As lojas Pingo Doce de Vila Franca do Campo, em São Miguel, e de Vila do Porto, em Santa Maria, têm em votação, até ao próximo dia 22 de outubro, quatro projetos no âmbito do Programa 'Bairro Feliz'.



O programa 'Bairro Feliz' pretende dar voz à comunidade local, quer através de entidades, quer de grupos de vizinhos, dando a oportunidade a quem conhece os bairros de dizer o que mais falta faz, propondo ideias concretas.

Os quatro projetos em votação na Região foram apresentados por grupos de vizinhos (dois), um pelo Centro de Assistência Social de Vila Franca do Campo e um pela autarquia de Vila do Porto.

Inésia Pontes, elemento do júri da iniciativa 'Bairro Feliz' do Pingo Doce, explica que na loja de Vila Franca há dois projetos a votação, “um é o 'TecnoEscola', proposto por um grupo de vizinhos, que propõe a aquisição de sete tablets, para modernizar e apoiar a escola na transição digital. O segundo projeto de Vila Franca é o 'Cresce Saudável', proposto pelo Centro de Assistência Social, que propõe a substituição de equipamentos desportivos porque os existentes encontram-se desgastados”.



Em Santa Maria, “temos um projeto proposto também por um grupo de vizinhos que pretende desenvolver workshops de alimentação saudável, gratuitos a toda a comunidade, para contribuir para a promoção de hábitos saudáveis. Também em Santa Maria, a Câmara Municipal de Vila do Porto propôs o projeto 'Sobre Rodas', com vista à aquisição de cadeiras de rodas para empréstimo à população. O objetivo é reforçar o seu banco de ajudas técnicas, já que, de momento, têm todos os equipamentos de apoio emprestados”.

Inésia Pontes considera que todos os projetos, nesta fase de votação, são muito “relevantes, válidos e importantes e o facto de ser a comunidade a ditar o vencedor enriquece, ainda mais, esta iniciativa”. Uma iniciativa que chega pela primeira vez aos Açores e que na sua opinião tem uma importância “muito grande, principalmente, para o desenvolvimento das localidades onde os projetos serão desenvolvidos”, disse para sublinhar o facto de “termos um programa que convida, numa primeira fase, as pessoas a se juntarem por uma causa, em grupos de vizinhos, e as próprias instituições locais apresentarem projetos, bem como abrir a votação a toda a população, é uma componente de envolvência e de participação ativa muito relevante. Destacar também que os projetos vão ao encontro das necessidades das pessoas e são projetos que terão um impacto social bastante positivo”.

Por outro lado, Inésia Pontes, adianta que esse tipo de iniciativas e os projetos apresentados “vêm beneficiar as nossas localidades que são sempre mais rurais e distantes, e vem colmatar as necessidades identificadas pelas pessoas e pelas instituições. Por isso, projetos desses fazem falta”, acrescentando que “o próprio nome do projeto 'Bairro Feliz' tem um intuito muito positivo porque nem sempre se fala da felicidade das pessoas, mas a felicidade está muito ligada ao bem-estar”. Cria também “hábitos para uma cidadania ativa. O facto de um jovem poder votar na causa que acha importante, vai criar o hábito de querer ser mais ativo na sociedade e participar de forma mais ativa e menos passiva, que é o que queremos”, frisou.

No que diz respeito ao critério de seleção, Inésia Pontes explica que o júri teve acesso aos projetos inscritos e “avaliou, numa escala, aqueles que consideram mais relevantes, mas agora com o facto de ser a população a votar e a escolher, tem uma dinâmica muito positiva”.

Desta forma, até ao dia 22 de outubro, os clientes Pingo Doce das lojas de Vila Franca e Vila do Porto, recebem uma moeda do 'Bairro Feliz', por cada 10 euros em compras (máximo de três moedas por compra), que lhes permite votar numa das duas ideias, colocando essa mesma moeda no respetivo mealheiro de votação.



Saliente-se que a nível nacional, estão em votação 890 projetos. Participaram na presente edição mais de 140 jurados a nível nacional, internos e externos ao Pingo Doce.