Bailinhos percorrem os palcos da Praia da Vitória nos dias 8, 9, 15 e 16 de fevereiro

As atuações decorrem entre as 16 horas e a meia-noite, iniciando-se no fim-de-semana de 08 e 09 de fevereiro no Porto Martins, Fonte do Bastardo e Cabo da Praia, refere nota de imprensa.

Já no fim-de-semana seguinte, dias 15 e 16 de fevereiro, os bailinhos seniores irão passar pelos palcos da Casa da Ribeira, Juncal, Santa Luzia, Fontinhas, São Brás, Auditório do Ramo Grande, Biscoitos (Sociedade Progresso Biscoitense e Sociedade de São Pedro), Quatro Ribeiras, Agualva, Vila Nova e Vila das Lajes (Sociedade Recreio Lajense, mais conhecida como a "Sociedade Velha").

Saliente-se que a Praia da Vitória conta com nove bailinhos oriundos das freguesias da Agualva, Vila Nova, São Brás, Fontinhas, Santa Luzia, Casa da Ribeira, Fonte do Bastardo e Porto Martins.

No que diz respeito aos temas, o bailinho da Agualva apresenta o "Regresso da Justiça da Noite"; Vila Nova "Uma Lição de Vida"; São Brás "A Cantar a que Agente se Entende; Fontinhas "Desabafos e Conselhos"; Santa Luzia "I Will be a Star"; Casa da Ribeira "A Ternura dos 80"; Fonte do Bastardo "Com Sopas é que isto vai"; grupo da Casa do Povo do Porto Martins "As Voltas que a Vida dá", e o bailinho do Porto Novo do Porto Martins apresenta "A Visita dos Meus Netos".

Do concelho de Angra do Heroísmo, o bailinho de São Sebastião sobe a palco com o tema "Aluga-me a tua mulher"; Porto Judeu "Quem Cuida do Pai"; Casa do Povo da Ribeirinha "Bailinho Sem Assunto"; Serra da Ribeirinha "Se os Lares Fossem Assim"; São Bento "O Dia das Amigas; São Bartolomeu "Ladronas com Estilo"; Santa Bárbara "Primeiro estranha-se depois entranha-se"; e o bailinho dos Altares apresenta "O Computador da Valquíria".

À semelhança do ano passado, e dos restantes espaços que irão acolher os bailinhos durante estes dias do Entrudo, os ingressos para assistir ao Carnaval sénior no Auditório do Ramo Grande são gratuitos.