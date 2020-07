Azores Youth Hostels é a nova marca das Pousadas de Juventude dos Açores

A nova marca espelha um novo posicionamento nos Açores – Azores Youth Hostels, um conceito de hostels com forte carácter, com três infraestruturas em edifícios históricos, modernos, sofisticados e com serviço direcionado às necessidades atuais de um mix de segmentos de clientes – o target mais jovem, mas também os solo travellers, nómadas digitais, casais e famílias.

Segundo nota, a Azores Youth Hostels posicionar-se-á como Hub dos Açores para viajantes do mundo global que viajam do mesmo modo e com os mesmos objetivos e necessidades, cuja intenção principal é a partilha de experiências e conhecimento entre estes e com a comunidade local.



Com oferta de estadias numa rede de cinco pousadas, presentes nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge e Pico, promove experiências distintas e únicas em cada uma.



Rosa Costa, diretora executiva da Azores Youth Hostels refere, citada na mesma nota, que "para a nova equipa de gestão o rebranding, não só em termos de marca, mas também de serviço e produto que queremos oferecer, era claramente prioritário e estratégico. A reestruturação da imagem e da marca foi pensada para posicionar a Azores Youth Hostels num patamar diferenciador e inovador, e com vista à comercialização no mercado internacional, nacional e local. Tal como os Açores são diferentes e exclusivos, a Azores Youth Hostels acompanhará todos os eixos que nos distinguem enquanto destino sustentável e único".