Azores Rallye confirmado a 26 e 27 de março de 2022

O Campeonato da Europa de Ralis (ERC na sigla inglesa) de 2022 vai iniciar-se em Portugal, no mês de março, com a realização das duas primeiras provas do calendário: a 12 e 13 em Fafe e nos dias 26 e 27 nos Açores.



O calendário foi divulgado na noite de quarta-feira depois de ter sido aprovado pelo Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA), reunido em Paris.

São oito as provas de compõem o ERC 2022, quatro em terra e, para já, três em asfalto. Falta anunciar o local e a data de realização da oitava e última prova.



Portugal, Espanha, Polónia, Letónia, Itália e República Checa voltam a acolher as etapas do Europeu, tendo o WRC Promoter, o novo responsável pela organização e promoção do campeonato, honrado os compromissos que o Eurosport Events já tinha firmado com as organizações.



Jona Siebel, o diretor-geral do WRC Promoter, sublinhou que o calendário de 2022 oferece aos concorrentes e aos adeptos da modalidade “os ralis mais populares” do campeonato.



Ao mesmo tempo, Siebel adiantou que o organizador já está a pensar o futuro do ERC, apontando que “não é segredo que queremos apresentar um calendário de eventos diversificado, com a introdução de novos ralis que serão misturados com provas que estão no calendário há longa data e que são populares” junto dos concorrentes e adeptos.