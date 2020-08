Azores Rallye 2020 vai para a estrada em setembro

De acordo com comunicado da organização da prova, foi apresentado à Autoridade de Saúde Regional a terceira versão do plano de contingência da prova, já com as orientações e sugestões transmitidas pelo diretor regional de Saúde, Tiago Lopes, na primeira reunião, que teve lugar a 27 de julho passado.

"O referido plano, que compreende informações exaustivas relativamente aos procedimentos relacionados com o teste da Covid-19, o distanciamento e conduta social e o funcionamento das áreas do Azores Rallye, mereceu a concordância da ARS, que emitiu um parecer positivo", lê-se no comunicado.

Citado na mesma nota, Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial, congratula-se com a posição da Autoridade Regional de Saúde, “pois isso significa que o trabalho da equipa Covid-19 foi bem feito e que, incorporando as recomendações das autoridades, se produziu um guião que orientará a atuação de todos os intervenientes na prova, desde a vasta equipa que a organiza aos concorrentes e respetivas equipas, passando pelo público e pela comunicação social, e que estão acauteladas as medidas sanitárias necessárias para que, também neste capítulo, a prova seja um sucesso”.

Rui Moniz refere ainda que “estamos conscientes que a situação epidemiológica estará em constante análise e que da sua evolução estão dependentes eventuais medidas suplementares, mas acreditamos no trabalho que tem vindo a ser efetuado pelas autoridades de saúde e na resposta dos açorianos, que tem sido sempre exemplar”.

Por seu turno, o diretor regional de Saúde, afirma que “pela sua importância para a região, o Azores Rallye mereceu toda a nossa atenção e um cuidado especial, considerando que envolve a vinda de muitas pessoas do exterior e que se disputa numa janela temporal que, embora seja favorável, coincide com aquela que se prevê ser a antecâmara de uma possível segunda vaga. Todos os cuidados, portanto, são poucos”.

Tiago Lopes adiantou ainda que “a colaboração do público é muito importante, nomeadamente acatando todas as instruções e recomendações das autoridades e da organização, para que o rali decorra sem incidentes que possam colocar em risco a sua realização parcial ou total”.



Acrescenta o comunicado que o GDC vai agora “trabalhar na comunicação do referido plano, para que todos tenham perfeita consciência daquilo que se espera da sua atuação, sendo que algumas das medidas vão começar a ser conhecidas muito em breve, aquando da reapresentação do 55º Azores Rallye”.



Refira-se que a prova disputa-se entre 17 e 19 de setembro, nas estradas da ilha de São Miguel.