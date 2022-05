Azores Fringe Festival celebra 10 anos e decorre entre 01 e 30 de junho

"A partir do epicentro, no concelho da Madalena, ilha do Pico, e com um cheirinho em todas as ilhas dos Açores, o Azores Fringe é a maior plataforma de criação e mostra de arte e artistas nos Açores", segundo refere o fundador do evento, Terry Costa, numa nota.

De acordo com a informação enviada às redações, o festival celebra “este ano 10 anos de vida e com foco no seu epicentro na ilha montanha".

"Em 10 anos da associação MiratecArts, incluindo o Azores Fringe Festival, já acolhemos artistas de 64 países, incluindo de todas as ilhas dos Açores, Madeira e do norte ao sul de Portugal Continental, que vieram ao Pico", refere a organização.

A 10.ª edição do Azores Fringe Festival contempla "332 propostas de programação ao vivo e 470 filmes".

"Conseguimos avançar, com o apoio de muitos parceiros, com 60 eventos nas nove ilhas e a apresentação de 56 filmes curtas, incluindo uma sessão especial com o novo trabalho de Margarida Gil, que foi filmado na ilha do Pico", avança Terry Costa, citado na nota enviada às redações.

Segundo Terry Costa, o festival "é um projeto verdadeiramente de açorianos", salientando que "no Fringe, participa quem tem ideias, interesse, algo a partilhar".

O diretor artístico da MiratecArts, associação que tem sede na ilha do Pico, revela ainda que, além das sessões de '[email protected]', que "levam imagens de todo o mundo pelo arquipélago", o programa acolhe artistas de desenho, ilustração e pintura, performance às terças no Museu dos Baleeiros do Pico, o encontro Pedras Negras com uma dúzia de escritores.

Estão também programadas perfomances de música na Praça da Madalena e no Auditório da Madalena, no Pico.

Do programa faz também parte a construção de instalações e peças de arte para a MiratecArts Galeria Costa, que "trazem artistas familiares à ilha, mas também novos rostos".

A 10ª edição contempla ainda a "Visitarte", uma secção do festival que visita as oficinas de artistas, com apresentação 'online', uma iniciativa que "começou por causa da pandemia, mas que veio para ficar devido ao interesse em promover o que se faz em cantinhos desconhecidos", destaca a associação MiratecArts

O design da 10.ª edição foi construído pelo terceirense César Martiniano, a paginação da revista por José Miguel Silva da Ciberpico, e o texto tem edição da micaelense Carolina Cordeiro e da faialense Nancy Matos, lê-se ainda na nota.

"E há muita improvisação, além do programa publicado", o que faz do Fringe "uma experiência única para artistas e suas audiências", sublinhou Terry Costa.

A programação do Azores Fringe Festival pode ser consultada em www.azoresfringe.com.

O festival pode ser seguido 'online' nas redes sociais da associação MiratecArts e do Azores Fringe.