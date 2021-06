Azores Fringe a 10 de junho

“Vai haver música, workshops, pintura ao vivo, a oportunidade de conhecer artistas de várias ilhas e ainda visitas guiadas pela propriedade, por forma a marcar este Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas”, refere nota de imprensa.





Refere a nota que a música ao ar livre inclui os irmãos 'Ewout e Pieter Adriaans' que atravessam o canal de São Jorge ao Pico para partilharem o seu trabalho original, e 'El Hombre Orquesta', estes que marcaram presença no passado fim de semana, na ilha do Faial, no Festival Maravilha





Para participar nos workshops de teatro, a inscrição é necessária através do email info@mirateca.com.





Em relação às visitas e atuações, irão decorrer entre as 16 horas e as 19 horas e não necessitam de inscrição.





Na ilha das Flores, a Associação Reinventar Ilhas apresenta um dia de atividades no Valzinho da Fazenda das Flores das 10 horas às 22 horas.





Em São Jorge, decorrerá concerto online, a partir do Grand Café Manezinho, com 'Novos Flamengos' e a música de Lacerda pelas 20 horas, através das páginas de facebook #azoresfringefestival.