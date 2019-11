Azores Airlines Pro vai ter lugar entre 15 e 20 de setembro

As datas foram avançadas pela World Surf League e a prova que habitualmente se realiza no areal da praia de Santa Bárbara, na cidade da Ribeira Grande, volta a ter lugar em meados do mês de setembro, como tem sempre acontecido.



No próximo ano, e ao contrário do ocorrido nas edições anteriores, a prova está classificada como QS 5.000, sendo esta uma das muitas novidades introduzidas no circuito. As provas de 6.000 pontos deixam de existir e o tour de 2020 será dividido entre dois tipos de eventos: os Challenger Series, que serão provas QS de 10.000 pontos, enquanto as restantes vão de 1.000 a 5.000 pontos.



O Azores Airlines Pro é a única prova portuguesa do circuito de categoria QS 5.000 e antecede o evento luso que em 2020 terá a classificação de Challenger Series: o EDP Billabong Pro Ericeira, prova de vai decorrer de 22 a 27 de setembro em Ribeira D’ Ilhas, na Ericeira.



Portugal conta ainda com mais duas provas no circuito mundial, nomeadamente o Pro Santa Cruz (QS 3.000) Praia da Física, em Santa Cruz, e o Caparica Surf Fest (QS 3.000 Masculino e QS 1.000 Feminino), na Costa da Caparica.