Aviso amarelo para grupos ocidental e central dos Açores a partir de segunda-feira

Segundo o comunicado enviado hoje pelo IPMA, as ilhas das Flores e do Corvo estão em aviso amarelo devido à agitação marítima a partir das 18:00 de segunda-feira e até às 15:00 de terça-feira, sendo que o aviso para o vento está vigente no grupo ocidental entre as 21:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira.

No grupo central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge), o aviso vigora entre as 00:00 e as 12:00 de terça-feira, período em que se espera o agravamento da agitação marítima, com ondulação de noroeste, e do vento, com direção sudoeste, rodando para noroeste, à semelhança do que acontece no grupo ocidental.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda medidas de autoproteção, que incluem a consolidação de telhados, portas e janelas, o corte ou a poda de árvores que apresentem risco de queda e evitar circular nas estradas sem necessidade.

Para a agitação marítima, os conselhos incluem o reforço das amarrações das embarcações, ou mudá-las para um local seguro, não praticar atividades relacionadas com o mar e evitar circular em zonas ribeirinhas e junto da orla costeira.