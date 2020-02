Avião da Air Canada aterra em segurança em Madrid

O Boeing 767-300ER da Air Canada, com 130 passageiros a bordo, que descolou do Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ao início da tarde desta segunda-feira, com destino a Toronto, esteve a queimar combustível por forma a aterrar em segurança no aeroporto de onde descolou, devido a um problema técnico.



O avião teve problemas no trem de aterragem ao descolar de Madrid e passou as últimas horas a sobrevoar uma vasta área entre as províncias de Cuenca e Toledo, procurando gastar o combustível, conforme estabelece o protocolo para estas situações.

Um caça F-18 da Força aérea de Espanha aproximou-se do Boeing para inspecionar o estado exterior do aparelho, anunciaram fontes do Ministério da Defesa, citadas pela agência EFE.

O Sindicato espanhol de pilotos de linhas aéreas (Sepla) precisou que o avião perdeu peças do trem de aterragem que entraram no motor esquerdo.