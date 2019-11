Aviação açoriana em exposição na Associação Agrícola

As mais lidas

A mostra, com entrada gratuita, será inaugurada a 29 de novembro, pelas 16h00, e estará aberta de quinta-feira a domingo, tendo aos sábados, às 15h00, um atelier para crianças sob a temática “Todos A Bordo”.

A exposição é uma iniciativa da Associação dos Emigrantes Açorianos e da Caixa Agrícola Açores e, segundo a nota, conta com vários painéis explicativos em bilingue, uma maquete do campo de aviação de Santana e todos os aviões que a SATA usou desde 1947, entre muitas outras informações, fotografias e vídeos.

A Associação Agrícola de São Miguel acolhe, de 29 de novembro a 31 de janeiro, uma exposição sobre a aviação açoriana, com especial destaque para o primeiro aeroporto da ilha localizado em Santana, no concelho da Ribeira Grande.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok