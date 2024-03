Autoridades russas elevam para 182 os feridos do atentado terrorista de sexta-feira

O balanço dá ainda conta de 137 mortos.

O Departamento de saúde da região de Moscovo publicou na sua página digital uma lista de falecidos que inclui dados sobre as hospitalizações: 101 pessoas permanecem internadas, 61 recebem tratamento ambulatório e 20 tiveram alta, num total de 182 feridos.

No decurso das buscas, os investigadores encontraram duas espingardas Saiga, mais de 500 cartuchos e 28 carregadores, que os atacantes abandonaram no local antes de iniciarem a fuga, e após terem incendiado o recinto.

Até ao momento, as forças de segurança detiveram 11 pessoas relacionadas com o ataque, das quais quatro participaram pessoalmente no atentado, segundo as autoridades russas.

Os suspeitos do ataque de sexta-feira compareceram na noite de hoje num tribunal distrital da capital da Rússia. Perante forte presença policial em torno do Tribunal distrital Basmanny.

O primeiro suspeito, Dalerjon Barotovich Mirzoev, compareceu perante o Tribunal Basmani de Moscovo, com a juíza, Elena Lenskaya, a decretar detenção provisória até 02 de maio após ser indiciado por delito de atentado terrorista de um grupo organizado de pessoas, de acordo com um artigo do Código penal russo que prevê penas até à prisão perpétua.