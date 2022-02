Autoridades britânicas declaram alerta vermelho diante do aproximação de tempestade

O Serviço de Meteorologia Britânico (Met, sigla inglês) emitiu o alerta máximo, com perigo de vida, para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset (oeste), bem como Londres e a área do sudeste inglês.

As outras zonas do país também estão em alerta para ventos fortes e as autoridades decidiram encerrar as escolas e suspender os serviços ferroviários.

As autoridades pediram à população que evite deslocações devido ao perigo de queda de árvores ou outros objetos.

O Governo britânico realizou na quinta-feira uma reunião de emergência da Comissão para as Contingências Civis [conhecida como Cobra, responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional] para avaliar os preparativos, ordenando o destacamento do exército para algumas zonas do país, sobretudo no sudoeste de Inglaterra, que podem sofrer inundações ou cortes de energia.

O meteorologista-chefe do Met, Paul Gundersen, disse aos meios de comunicação locais que o aviso "vermelho" "indica um perigo significativo à vida porque ventos extremamente fortes podem causar possíveis danos às estruturas" das casas.

Os aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, pediram aos passageiros que verifiquem as suas viagens, pois algumas companhias aéreas estão a cancelar voos devido ao mau tempo.

A companhia aérea holandesa KLM indicou que cancelará pelo menos 170 voos entre Londres e o aeroporto de Amsterdão.

A meteorologista Annie Shuttleworth disse hoje que "as pessoas terão atrasos nos transportes e ainda falta de energia, devendo evitar viajar e ficar em casa quando os ventos atingirem a potência máxima”.

Os meteorologistas comparam a força que Eunice, que poderá alcançar rajadas de vento de até 140 quilómetros por hora, com a grande tempestade que o Reino Unido registou em 1990 e com os poderosos eventos climáticos ocorridos nos invernos de 2013 e 2014.