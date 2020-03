Autoridade Regional de Saúde afasta transmissão local nos Açores

"Todos os casos são importados. Não temos transmissão local nos Açores", declarou Tiago Lopes, sobre os 11 positivos já identificados na Região. Destes, 7 são da ilha de São Jorge, todos resultantes de um grupo de oito pessoas que veio de uma viagem ao estrangeiro. Sobre a ilha jorgense, em particular, o responsável pela ARS não receia que a situação se descontrole.

"Houve um caso pontual de um dos acompanhamentos de um dos casos suspeitos, e que agora se confirmou positivo, e que frequentou espaços públicos. Mas tendo em conta a brevidade dos contactos, penso que não terá havido espaço para uma disseminação pela ilha. Preocupamo-nos mas não receamos uma disseminação descontrolada em São Jorge. A delegação de saúde de são Jorge já identificou os contactos próximos dos casos suspeitos - agora positivos", acrescentou Tiago Lopes.

Neste momento, os Açores contam com 11 casos positivos (7 em São Jorge, dois na ilha Terceira, um na ilha do Faial e um na ilha de São Miguel) e 20 casos suspeitos.

As Delegações de Saúde mantêm neste momento 1.763 pessoas em vigilância ativa. Destas, 686 provêm de encaminhamentos realizados pela Linha Saúde Açores e 1.077 foram identificados em trabalho de campo pelas Delegações de Saúde. Deste trabalho, resulta que 718 são da ilha de São Miguel, 50 da ilha de São Jorge, 114 da ilha Terceira, 61 da ilha das Flores, 23 da ilha do Faial, 58 da ilha Graciosa, 19 da ilha do Pico, 31 da ilha de Santa Maria e 3 da ilha do Corvo.