Autoridade maritima alerta para agitação marítima nas Flores e Corvo

A autoridade marítima alertou, esta sexta-feira, para a possibilidade de agitação marítima nas ilhas das Flores e Corvo, com previsão de ondas superiores a quatro metros ao longo do dia no sábado.

Num comunicado enviado às redações, a capitania do Porto de Santa Cruz das Flores refere que "a agitação marítima de noroeste poderá atingir valores de altura significativa superior a quatro metros" no grupo ocidental, no sábado, e recomenda à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução, verificando e reforçando a amarração, ou varando em lugar seguro as suas embarcações.