Autoridade de Saúde determina encerramento do Jardim-Escola João de Deus

De acordo com informação do Conselho Diretivo do Jardim-Escola João de Deus, enviada, esta terça-feira, aos encarregados de educação, que o Açoriano Oriental teve acesso, todas as crianças e os adultos do Jardim-Escola, mesmo de baixo risco, serão testadas entre hoje e amanhã, por precaução.

Apenas a turma da criança com diagnóstico positivo ficará em isolamento profilático. Entretanto, todas as crianças da turma já foram testados na segunda-feira e obtiveram resultado negativo

Segundo Tiago Lopes, responsável pela Autoridade de Saúde Regional, foi decidido realizar um rastreio a todos os alunos, docentes e funcionários do referido estabelecimento escolar: "Atendendo a que estamos numa fase de maior risco, atenção e cautela a nível epidemiológico, nomeadamente na ilha de São Miguel, decidimos realizar um rastreio aleatório a toda a comunidade escolar daquele estabelecimento, uma vez que as crianças acabam por ter uma convivência com outras crianças em atividades extra-curriculares".

Tiago Lopes disse, ainda, que "no decurso da obtenção dos resultados destes testes poderemos, com maior conhecimento, tomar alguma medida que seja necessária, de forma a continuarmos com o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos meses de contenção do vírus na região".





