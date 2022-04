Candidata do BE à Ribeira Grande quer combater pobreza e precariedade

A candidata, de 29 anos, escolhe o combate à pobreza e à precariedade, a recuperação da economia e a defesa do ambiente como temas da sua candidatura, afirmando que “as pessoas estão fartas que lhes apresentem sempre os mesmos caminhos que as conduzem sempre ao mesmo beco sem saída”.

A solução “implica uma mudança, que passa pelo Bloco de Esquerda”, diz Jéssica Pacheco, citada numa nota de imprensa do BE.

A candidata considera que o combate à pobreza “deve ser feito atuando na raiz dos problemas, nomeadamente combatendo a precariedade no trabalho e defendendo melhores salários".

“O que tem sido feito é tratar artificialmente com medidas superficiais que nunca resolveram e que agora dificilmente o farão”, frisou.

A candidata lamentou, na área ambiental, a “inação por parte das entidades, que tem permitido que se mantenham situações de poluição industrial”, apontando a construção de uma incineradora em São Miguel como um “enorme erro”, pois “será a uma ruína ambiental, económica e social”.

“Existem soluções alternativas, mas os conflitos de interesse são tão evidentes como as barreiras por eles criadas”, afirma a candidata.

Jéssica Pacheco acredita que ainda é possível travar a construção da incineradora, e assume o compromisso de tudo fazer para que esta infraestrutura não seja concretizada.

Nas eleições autárquicas de 2017, Alexandre Gaudêncio, o candidato do PSD/Açores à Câmara de Ribeira Grande, foi reeleito com 69,9% dos votos, ficando à frente do candidato socialista Fernando Sousa, que obteve 27,1%.

Atualmente, além de Alexandre Gaudêncio como presidente, fazem parte do executivo da Câmara Carlos Anselmo, como vice-presidente, Filipe Jorge e Cátia Sousa, como vereadores a tempo inteiro, e Eunice Sá como vereadora em regime de não permanência, todos eleitos pelo PSD.

Pelo PS, integram o executivo Carlos Silva e Miguel Sousa.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro, mas a data ainda não foi anunciada.