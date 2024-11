A apresentação da reedição, enquadrada no programa das Festas da Praia 2024, está agendada para as 15h00, nos Paços do Concelho. Decorrerá também uma conferência intitulada “1829 e a Moderna História Militar dos Açores”, proferida por Sérgio Rezendes.





Antes, e pelas 9h00, tem lugar a inauguração do núcleo expositivo do Forte de Santa Catarina, no Cabo da Praia, que passará a fazer parte da oferta turística do concelho.