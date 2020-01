Autarquia do Nordeste recebeu idosos do Serviço de Apoio ao Domicílio

A Câmara Municipal do Nordeste recebeu, na tarde de segunda-feira, um grupo de idosos que integra o Serviço de Apoio ao Domicílio da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste.





Os idosos foram recebidos pelo presidente da autarquia e pelo vereador da cultura e desporto, António Miguel Soares e Marco Mourão, tendo trocado uma lembrança com o executivo municipal e aproveitaram para conhecer as salas principais dos Paços do Concelho.





De acordo com nota, os idosos visitaram também os presépios da Achadinha, da Ribeira dos Caldeirões, de Água Retorta e das Furnas.



O Serviço de Apoio ao Domicilio integra idosos da Pedreira à Salga.