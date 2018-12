Autarquia de Vila Nova de Gaia visita a Região para conhecer o projeto Marca Açores

Uma delegação da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia realizou uma visita à Região com o propósito de conhecer 'in loco' o sucesso da estratégia da Marca Açores, implementada pelo Governo Regional, tanto na sua vertente institucional, como empresarial.

Nesse sentido, explica o executivo em nota, os representantes daquela autarquia do norte do país, acompanhados pela SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, entidade gestora da Marca, tiveram oportunidade para se inteirarem dos processos de adesão, auditorias, legislação e promoção associados a esta estratégia.





O programa desta deslocação incluiu ainda visitas a diversas empresas que aderiram à Marca Açores, além de uma sessão de esclarecimento.





Esta foi a segunda visita à Região realizada por entidades municipais, a propósito da estratégia da Marca Açores.





Recorde-se que a Marca Açores foi criada em 2015, no âmbito da Agenda Açoriana para o Emprego e Competitividade Empresarial, através da Vice-Presidência do Governo, e assume-se, desde então, como uma importante ferramenta no acesso e fidelização de mercados.





Atualmente, mais de 3.000 produtos, serviços e estabelecimentos ostentam o selo Marca Açores, num total de 181 empresas aderentes, as quais confirmaram que a estratégia contribuiu para um aumento de 22% nas vendas.