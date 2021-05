Autarquia de São Roque do Pico apoia Escola Básica e Secundária

A verba vai permitir que a escola adquira um conjunto de equipamentos informáticos para promover a igualdade de oportunidades e as ferramentas de acesso às aulas e aos conteúdos digitais, bem como avançar com a reparação do pavimento da biblioteca escolar, proceder à organização e concessão do prémio para os melhores alunos e certificados para os que integram o quadro de 'Honra, Mérito e Valor'.





Adianta a nota que, a aquisição de uma fonte de purificação de água, o apoio ao grupo de finalistas e a aquisição de equipamentos para os atletas do Clube Desportivo Escolar são outros dos investimentos a abranger com a verba atribuída ao abrigo de uma candidatura formalizada pela Escola Básica e Secundária ao 'Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Social, Cultural, Desportivo e Recreativo' do município de São Roque.





O presidente da autarquia, Mark Silveira, assume que “estamos sempre atentos às necessidades e disponíveis para colaborar com o intuito de manter o rumo de excelência que a Escola Básica e Secundária tem vindo a trilhar e, por isso, este apoio constitui mais um contributo na melhoria da qualidade de ensino no concelho e um investimento no futuro das nossas crianças e jovens”, disse citado na mesma nota.