Autarquia de Ponta Delgada sensibiliza população para proteção civil

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai distribuir, por todas as habitações das freguesias do concelho, um desdobrável com os riscos e as medidas de autoproteção em caso de acidentes e catástrofes

O documento, que corresponde a um moderno resumo cartográfico do Plano Municipal de Emergência de Ponta Delgada, vai ser apresentado quinta-feira, dia 28 fevereiro, na Assembleia Municipal.

De acordo com nota de imprensa, oanúncio foi feito pelo presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro, após uma reunião com o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Tenente Coronel Carlos Neves.

O edil sustentou ser fulcral dar a conhecer à população os instrumentos de planeamento municipal adequados à problemática da Proteção Civil e consciencializar o cidadão da sua importância como ator social e interveniente ativo no sistema.

No desdobrável, feito em colaboração com o OVGA – Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, são apresentados os perigos/riscos naturais do concelho de Ponta Delgada, como enxurradas, galgamentos e cheias, e as respetivas medidas preventivas e em caso de emergência. Também é dedicado um espaço à Sismologia (apresentação da Escala de Mercalli Modificada e da classificação das alvenarias e o que fazer antes, durante e depois de um sismo), Vulcanologia (Índice de explosividade vulcânica) e Perigos Tecnológicos (acidentes decorrentes da atividade humana).

O documento foi apreciado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que se demonstrou disponível para colaborar na divulgação do mesmo, atendendo à sua importância pedagógica.







Câmara de Ponta Delgada formaliza cooperação com Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

Por outro lado, José Manuel Bolieiro anunciou, igualmente, a formalização, sob a forma de comodato, da relação de cooperação entre o município de Ponta Delgada e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores no que respeita ao armazenamento de material da PC em instalações camarárias.

O presidente, no final do encontro, congratulou-se com a boa cooperação entre ambas as instituições.

O autarca destacou ainda o facto de Carlos Neves ter reconhecido o trabalho proativo e colaborante da Câmara de Ponta Delgada em relação à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.