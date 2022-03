Autarquia de Ponta Delgada entrega 58 cabazes de Natal a famílias carenciadas do concelho

De acordo com nota, trata-se de uma ação que se repete todos os anos e que visa contribuir para a melhoria da quadra natalícia de dezenas munícipes.

Desde 2015 que a Câmara Municipal de Ponta Delgada entendeu fazer a "entrega dos cabazes diretamente às famílias sinalizadas em cada freguesia, em vez de os distribuir por instituições particulares de solidariedade social (IPSS). Uma ação que só é possível devido à cooperação com as 24 Juntas do concelho e tendo em conta os dados recolhidos em cada freguesia".

Sendo assim, as 24 Juntas de Freguesia do concelho de Ponta Delgada sinalizam as famílias mais carenciadas e os colaboradores da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal procedem à entrega de cabazes.