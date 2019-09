Autarquia de Ponta Delgada apoia obras de conservação na Ermida da Nossa Senhora do Desterro

O protocolo de cooperação foi assinado esta segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, e o pároco da freguesia de São José, Duarte Melo.





Na ocasião, o edil afirmou que “a política do município de Ponta Delgada sempre foi a de valorização da identidade do povo e de resgate do seu património identitário”, onde se inclui o religioso.





Citado na mesma nota, José Manuel Bolieiro, disse ainda que Ermida, depois de recuperada, “vai estar ao alcance da população residente, mas também de turistas. É pois, um verdadeiro património coletivo de interesse municipal indiscutível e de uso não meramente confessional”.





Por seu turno, Duarte Melo agradeceu, em nome da paróquia de São José, a “sensibilidade” da autarquia, “atenta e vigilante”, para a recuperação do imóvel, sito à Rua Coronel da Silva Leal, que está ao serviço do público. “Temos de zelar pelo nosso património”, apelou.





A celebração do protocolo, além de contribuir para a sustentabilidade do património do concelho, visa a dinamização do potencial cultural da Ermida e ainda a sua promoção enquanto local de visitação e atratividade turística.





Uma vez reabilitada, a Ermida estará disponível para integrar o roteiro turístico do município.