Autarquia da Ribeira Grande está preocupada com pandemia no concelho

Numa nota enviada às redações, a autarquia, presidida por Alexandre Gaudêncio, acrescenta que face "à evolução da situação epidemiológica relacionada com o SARS-CoV-2, muito em particular o aumento de casos positivos que se tem verificado no concelho da Ribeira Grande ao longo da última semana", a câmara manifesta "disponibilidade, já anteriormente evidenciada, para colaborar com as autoridades de saúde no que consideram necessário, tendo em conta o objetivo comum de travar a evolução da pandemia".

Na mesma nota, a autarquia da ilha de São Miguel pede ainda às pessoas para que "adotem, de forma séria e responsável", as recomendações das autoridades de saúde de modo "a prevenir o contágio pelo novo coronavírus" e pede a divulgação dos "dados epidemiológicos por freguesia e por concelho".