Autarquia da Madalena oferece lancheiras ecológicas para celebrar o Dia da Criança

Incentivando os mais pequenos a adotar comportamentos sustentáveis, a autarquia da Madalena ofereceu, a todos os alunos das escolas primárias e pré-escolar do concelho, lancheiras e talheres, produzidos integralmente com materiais orgânicos, e ainda um saco reutilizável, permitindo aos mais novos levar o seu almoço ou lanches, para onde quer que vão, refere nota.





A par da distribuição dos 507 eco-kits, previamente colocados em quarentena, a edilidade dinamizou ainda uma 'Hora do Conto', na Biblioteca Municipal, com o apoio do Parque Natural da Ilha do Pico, para quatro turmas do Jardim de Infância da Madalena.





Pela voz de Maria Teixeira, "O Principezinho" encantou as crianças, numa viagem repleta de magia, relembrando, neste dia tão especial, que “só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”.