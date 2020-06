Autarquia da Madalena entrega prémios do concurso do Dia da Criança

Constança Gonçalves, Carminho Andrade e Francisco Goulart receberam das mãos da vice-presidente da autarquia um voucher oferta para compra de material escolar nas papelarias do concelho, aliando a celebração da efeméride à promoção do comércio local, refere nota.



Apoiando a intenção dos três vencedores de compartilhar os respetivos prémios com os colegas mais carenciados da escola, o município, apadrinhando este gesto solidário, que partiu das duas primeiras classificadas e contou com a adesão imediata do terceiro, decidiu duplicar o valor do voucher oferta dos vencedores, cumprindo o seu desejo de “tentar ganhar para doar”.



A edilidade entregou, ainda, aos restantes concorrentes, um brinde, como incentivo à participação dos mais jovens neste género de atividades lúdico-pedagógicas, em prol do seu enriquecimento cívico e cultural.



Refira-se que o concurso de Fotografia e Desenho do Dia Mundial da Criança alcançou mais de 45 mil cibernautas e 6361 de votos validados, numa iniciativa que visou assinalar a data, de forma segura, não deixando cair a tradição e, garantindo simultaneamente o indispensável cumprimento das regras sanitárias, atualmente em vigor.