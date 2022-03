Autarquia da Horta apoia aquisição do edifício para a sede da Junta de Freguesia dos Cedros

O presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, anunciou a aprovação de um protocolo de cooperação financeira, com a comparticipação da autarquia em 90 mil euros, metade do valor total do investimento para aquela aquisição, refere nota de imprensa.





“O município reconhece que a Junta de Freguesia dos Cedros necessita de um espaço condigno para que possa desempenharas funções que lhe estão legalmente incumbidas”.





O edifício, composto por dois andares e sótão, albergará os serviços de apoio à comunidade, entre eles a secretaria da Junta de Freguesia, o gabinete de atendimento do presidente, uma sala de velórios, uma sala para a Assembleia de Freguesia, uma biblioteca, um museu e ainda um espaço para arquivo e arrecadação, explica a mesma nota.





Com um investimento total de 180 mil euros, numa cooperação financeira entre o município da Horta, o Governo Regional e a Junta de Freguesia dos Cedros, será construído também um parque de estacionamento, uma garagem e ainda uma horta comunitária.