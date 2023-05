Autarca elogia “legado histórico” do novo livro sobre a visita do Príncipe Alberto II a Ponta Delgada

De acorda com nota de imprense, intitulado de "Príncipe Alberto do Mónaco II - Relato de uma visita a Ponta Delgada", o livro documenta várias nuances e momentos da visita do monarca à cidade, em outubro de 2022. Esta obra traduz o olhar e experiência pessoal do autor sobre os eventos, num discurso direto e intimista.

Na cerimónia do lançamento do livro, que teve lugar no Convento de Belém, Pedro Nascimento Cabral expressou a importância que este livro tem no “legado histórico” de Ponta Delgada.

"Esta obra é um testemunho valioso da relação de séculos entre Ponta Delgada e o Principado do Mónaco, trazendo à luz momentos que enriquecem a nossa história local e destacam a amizade entre os dois povos. É um contributo significativo para a preservação da nossa memória coletiva", disse citado na mesma nota de imprensa.

O autarca acrescentou ainda que este livro é “um importante marco para a posterioridade”, relatando “pormenores de maior valor que fogem ao observador normal” e que não estariam registados se não fosse pelo “dom” e “calibre” do trabalho do autor.

Por seu turno, José de Almeida Mello explicou que “esta obra é fruto de um sonho datado em 1986, afirmado em 2004 e amadurecido em 2022”, acrescentando que “o relato da memória unifica dois territórios, duas nações e dois povos em torno dos oceanos e das espécies marinhas. Os Príncipes Alberto I e Alberto II são dois soberanos que ficaram para sempre ligados às ilhas do Arquipélago dos Açores e às suas gentes. Este relato pretende prestigiar Ponta Delgada, os Açores e Portugal. A História faz-se todos os dias e, agora, todos nós somos testemunhas vivas deste capítulo”, atestou.

Recorde-se que José de Almeida Mello foi o principal mentor da elaboração de toda a logística que esteve inerente à receção de Alberto II do Mónaco em Ponta Delgada.

A cerimónia de lançamento do livro contou com a presença de distintas personalidades, representando um momento especial de celebração e partilha cultural.