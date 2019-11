Autarca diz que obras em escola são maior investimento de Ponta Delgada na área

O presidente da câmara municipal de Ponta Delgada visitou hoje as obras de requalificação da escola de São Pedro, orçadas em quatro milhões de euros, definindo o projeto como "o mais grandioso" investimento do município em matérias "sócio-educativas".

"Este é, provavelmente, o mais grandioso destes exemplos de investimento no município de Ponta Delgada que a Câmara Municipal leva a efeito. É seguramente a maior escola de Ponta Delgada e quiçá do primeiro ciclo do ensino básico dos Açores. Estão aqui previstas 18 salas, com capacidade para cerca de 432 alunos", avançou José Manuel Bolieiro, referindo-se "às questões sócio-educativas" que, segundo o autarca, têm "prioridade máxima" no mandato.

A requalificação e ampliação da escola da Mãe de Deus, como também é conhecida, custará cerca de quatro milhões de euros, sendo metade deste valor cofinanciado por fundos europeus.

A obra irá incluir a construção de um pavilhão desportivo, como forma de colmatar uma "lacuna" existente na cidade, com “um piso que permita o hóquei e o desporto em patins", segundo Bolieiro, assegurando a abertura dos equipamentos "à comunidade em geral".

"Estamos a cuidar de todas as exigências da modernidade e da excelência de um ambiente escolar e da prática desportiva, designadamente também de apoio à comunidade escolar. É assim que otimizamos os recursos", frisou.

Na planificação, estão previstas duas entradas com funções distintas: uma pela rua nova do visconde destinado a docentes e outros serviços; e outra, pela rua doutor Hugo Moreira, destinada a alunos, com paragem 'stop and go', e a utilizadores do futuro pavilhão.

Estas organizações dos acessos asseguram que "não haverá nunca confusão" nas entradas e saídas, destacou o presidente do município.

As obras estão previstas terminarem antes do início do próximo ano letivo, em setembro de 2020, tendo José Manuel Bolieiro revelado estar "agradavelmente surpreendido" pelo adiantar dos trabalhos, garantindo ainda que não existirão derrapagens: "Não há derrapagem financeira e não haverá derrapagem de calendário da obra física", assegurou.

Bolieiro destacou que as obras de requalificação da escola da freguesia de São Pedro, com a inclusão da construção de um pavilhão desporto, permitem o cumprimento de um dos "objetivos do mandato".

"Cumpre um dos meus objetivos de mandato que era, designadamente garantir, além da modernização e ampliação desta escola, a oferta aos desportistas de Ponta Delgada deste magnífico pavilhão", assinalou.

Além da "modernização" do parque escolar, Bolieiro frisou que Ponta Delgada foi a única cidade nos Açores que cumpriu com a eliminação do amianto dos recintos escolares.

"Fomos designadamente na região os únicos cumpridores da eliminação do amianto. Tudo resolvido. Nós cumprimos no calendário previsto pela região a eliminação das coberturas de amianto e, por isso, também deu-nos uma grande satisfação pelo cumprimento dos objetivos prioritários", frisou.

O autarca avançou que no mapeamento dos edifícios escolares estão previstas obras, "quiçá ainda este ano", na freguesia dos Fenais da Luz e na escola das Maricas, em São Roque.